Rita Rusic infiamma i social: lo scatto in intimo per la buonanotte – FOTO

Rita Rusic, 60 anni e non sentirli. La bellissima produttrice cinematografica ha fatto impazzire i suoi fans, ma più o meno l’Italia intera, con il suo ingresso nel Grande Fratello Vip. Bellissima e sensuale come se avesse la metà dei suoi anni, Rita è tornata ad essere amata come lo era tanti anni fa, soprattutto dai più giovani che non la conoscevano e hanno avuto modo di conoscerla con la sua partecipazione al reality.

Uscita dalla casa, Rita è tornata alla sua vita di sempre. Decisamente con qualche follower in più. Mentre i suoi compagni di avventura continuano a godersi la casa più spiata d’Italia, Rita sta continuando la sua vita tranquillamente, felice e serena come forse non lo era da tempo. E speranzosa di chiarire tante cose con alcuni concorrenti quando tutti saranno usciti dalla casa. Nella casa infatti Rita ha avuto diversi diverbi con Adriana Volpe: le due hanno avuto modo di parlare grazie a Signorini che le ha fatte incontrare, ma sicuramente fuori dalla casa avranno modo di scontrarsi e, forse, chiarire i loro problemi.