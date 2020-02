Archiviata la presentazione della nuova Renault, con una giusta dose di grandeur transalpina Esteban Ocon si sbilancia e ammette di credere nel podio.

Come sempre l’importante è crederci e anche se la realtà difficilmente potrà dargli ragione, il francese non ha avuto timori a confidare di nutrire una certa fiducia nella possibilità di salire sul palco più ambito da chi correre in F1.

E’ probabile che a fargli fare certe affermazioni sia stata più che altro l’euforia per il ritorno in abitacolo dopo un anno passato alla finestra a guardare gli altri correre e forse l’illusione che di punto in bianco tutto possa ribaltarsi a favore suo e del team.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Sebbene per adesso non si sia in possesso di alcun dato per confermare o smentire la sua tesi, è molto difficile che Mercedes, Red Bull e Ferrari possano essere scalzate dalla top 3 a meno di eventi straordinari. Tra l’altro, se ci basiamo su quanto accaduto nel 2019 la Renault, pur in crescita, è apparsa discontinua e il responsabile sportivo Cyril Abiteboul non ha mai taciuto durante la stagione il proprio disappunto per i risultati al di sotto delle attese. Infatti se il target era posizionarsi appena al di sotto della triade magica, l’equipe con base ad Enstone e Viry è scivolata anche alle spalle della sorpresa McLare.

“L’obiettivo minimo è raggiungere le prime tre squadre e avere una buona base da cui partire per il 2021. Personalmente cercherò di sfruttare ogni chance per gustare lo champagne“, ha rilanciato con ottimismo ad F1i.com addirittura alzando l’asticella per il futuro quando la rivoluzione tecnica potrebbe aprire la strada agli “sfavoriti”. “Il prossimo anno rappresenterà una grande chance per noi“, ha sentenziato.

Chiara Rainis