Novità in vista in casa Fiat. A rivelarle è il ceo Olivier Francois che preannuncia novità per l’utilitaria più amata dagli italiani: la Panda.

Il prossimo 25 febbraio a Pomigliano d’Arco, dove si produce la Fiat Panda, si terrà un evento celebrativo per i 40 anni della citycar, che nel 2019 è risultata la vettura più venduta in Europa nel segmento A, superando la cugina Fiat 500. Nel corso dell’evento potrebbe essere rivelato il futuro di Panda, un modello che nel corso dei prossimi anni dovrebbe registrare l’arrivo di diverse novità.

Entro la fine del 2020 la Fiat Panda sarà oggetto di un importante restyling che arriverà sul mercato europeo nel 2021. Potrebbe trattarsi dell’ultima edizione della Panda che, probabilmente nel corso del 2022, sarà sostituita da un nuovo modello di segmento B ispirato alla Centoventi. La nuova Panda sarà più grande e verrà affiancata da altri 3 modelli, come anticipato in un’intervista da Olivier François, ceo della Fiat, al magazine francese L’Argus.

Novità in casa Fiat

La Panda diventerà una famiglia di quattro modelli tutti ispirati alla concept Centoventi. Di certo due vetture del segmento B che andranno a sostituire la vecchia ma ssempre amata Punto. Una sarà l’erede diretta della Panda, con dimensioni più grandi rispetto a quella odierna.

L’altra sarà più grande e si rivolgerà maggiormente alle famiglie, quindi si può ipotizzare un’impostazione da urban crossover. Un terzo modello dovrebbe essere la sostituta dell’attuale Tipo, che quindi cambierà decisamente genere. Infine, Olivier François cita anche un quarto modello di segmento D, quindi ancora più grande, mentre nel segmento A resterà solamente la Fiat 500-

La nuova generazione della Fiat 500 sarà svelata fra pochi giorni al salone di Ginevra. Una vettura completamente nuova, con motore elettrico, che rappresenta il futuro di questo modello. La 500X avrà un’erede mentre la 500L sarà sostituita da un qualcosa di diverso dal classico monovolume.