Primark, nota azienda irlandese che si occupa della vendita di numerosi articoli, sta per aprire il suo primo punto vendita a Roma: all’interno del maxi store verranno impiegate 300 persone.

Primark, nota azienda irlandese che si occupa della vendita di numerosi articoli (dall’oggettistica per la casa agi abiti) sta per aprire il suo primo store a Roma. La data è prevista per il maggio 2020 e nel nuovo maxistore lavoreranno ben 300 persone.

Primark apre la sua prima sede a Roma agli inizi di maggio 2020

È la notizia che molti aspettavano: finalmente Primark aprirà anche nella Capitale. La nota azienda che si occupa della vendita di numerosi articoli aprirà la sua prima sede a Roma, con precisione sorgerà nel centro commerciale Maximo sulla Laurentina e sarà il sesto punto aperto in Italia: il primo venne inaugurato ad Arese nel 2016. Il mega store verrà allocato su due piani, per un totale di 4500 metri quadri: con 40 camerini e ben 42 casse sarà dotato anche di un’area relax con tanto di wi-fi e postazioni per poter ricaricare i propri smartphone. All’interno del negozio lavoreranno 300 persone le quali saranno selezionati sulle oltre 10mila candidature già ricevute.

Se ancora la prima sede nella Capitale deve essere inaugurata, già si parla della possibile apertura di una seconda. Stando ad una indiscrezione apparsa sul sito della Bms progetti, si parla di uno store in costruzione a Ponte di Nona, ove attualmente si trova il centro commerciale di Romaest. Sarebbe un punto di molto più grande di quello del Laurentino, considerato che si svilupperebbe su ben 6mila metri quadri.

Primark e la scelta ecologica: plauso dagli ambientalisti

Alcuni mesi fa Primark ha ricevuto il plauso di numerosi utenti quando ha comunicato che non avrebbe aperto shop online per non sovraccaricare il settore delle spedizioni: una scelta ecologica che ha riabilitato anche il nome dell’azienda tacciata dagli ambientalisti di promuovere una cultura dello spreco con i suoi prodotti di “fast fashion”. Gli altri Primark Italia si trovano ad Arese, Campi Bisenzio (Firenze), Verona, Brescia e Rozzano (Milano).

