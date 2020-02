Brutta scena con Nina Moric dalla D’Urso che sembra proprio versare in uno stato psicofisico molto complicato. Il tutto quando è sottoposta a macchina della verità.

Nella consueta puntata della domenica di ‘Live – Non è la D’Urso’ ha fatto molto discutere la partecipazione di Nina Moric. La modella croata figurava tra gli ospiti della settimana, e da tempo tiene ormai banco la questione relativa al suo ex, Luigi Favoloso. Il 33enne campano era sparito nel periodo di Natale senza lasciare alcuna traccia. È poi ‘riemerso’ un mese dopo, svelando che il suo era stato un allontanamento volontario. In tutto ciò, i rapporti con la stessa Nina Moric sono precipitati, con anche delle accuse reciproche dell’uno verso l’altra e viceversa. Adesso la ex moglie di Fabrizio Corona ha accettato di sottoporsi al test della macchina della verità, in collegamento da casa sua. In studio erano invece presenti anche Luigi Favoloso in persona ed altri suoi parenti. Lei accusa l’uomo di averla picchiata e di avere sottoposto a dei maltrattamenti fisici anche il figlio Carlos.

Nina Moric D’Urso, lei sembra in stato psicofisico alterato

La richiesta di sottoporsi al test della macchina della verità è giunta alla D’Urso proprio dalla Moric. Solo che non è apparsa in forma smagliante. In più di una circostanza ha dato l’impressione di cedere al sonno improvviso. Barbara D’Urso le ha chiesto se stesse bene, e Nina ha risposto come se fosse assente. Favoloso allora ha protestato, dicendo che in queste condizioni la sua ex compagna non avrebbe potuto essere sottoposta al test. “Pare che abbia bevuto o assunto altro, così non è possibile”. E sui social network in tanti hanno avuto pena per la donna: “Guardate come è ridotta Nina, aiutatela”.

Comunque vergognosa la macchina della verità fatta in quel modo a Nina Moric, che si vedeve benissimo quanto fosse in difficoltà. Non è trash e nemmeno giornalismo. È soltanto qualcosa di inqualificabile. #noneladurso — Roberto Mallò (@robymallo) February 16, 2020

Nina Moric sotto effetto di calmanti per passare per la vittima, NON HO PAROLE #noneladurso — Mariss (@Mari_Gallu) February 16, 2020