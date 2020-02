Johann Zarco ha criticato Jorge Lorenzo, accusandolo di mettere i soldi al primo posto e lui si sente invece un pilota MotoGP diverso. Il maiorchino ha replicato, ovviamente.

Botta-risposta a sorpresa tra Johann Zarco e Jorge Lorenzo in queste ore. Tutto è partito da delle dichiarazioni del pilota francese, che al quotidiano Marca ha criticato il collega.

Il due volte campione del mondo Moto2 si è così espresso nell’evidenziare il diverso comportamento avuto da loro con KTM e Honda: «Non so se sia stato onesto con la Honda. Penso che avesse più paura dei soldi di me. Credo che sia per questo che ha aspettato così tanto tempo. Io non ho lo stesso modo di pensare di lui. Ho dovuto chiedere un prestito per avere la mia casa. Lui vive in un paese in cui non paga poche tasse. Io vivo in Francia, pago le tasse e un mutuo. Avevo molte ragioni per continuare per soldi, ma non l’ho fatto».

MotoGP, Lorenzo risponde alle accuse di Zarco

Zarco pensa di essere stato onesto con KTM e con sé stesso, facendosi da parte a stagione in corso nonostante un ricco contratto fino a fine 2020. Non aveva buone sensazioni in sella alla moto austriaca e dopo aver tentato per mesi ha preferito comunicare direttamente al team che non vedeva prospettive di miglioramento.

Secondo il pilota francese, è stata la questione economica a spingere Lorenzo a non annunciare prima che non avrebbe proseguito con Honda. Ovviamente il cinque volte campione del mondo ha risposto a Johann: «Non mi piace occuparmi della gestione economica di nessuno, ognuno fa quel che può con ciò che ha. Penso che dovrebbe chiedersi come mai dopo dieci anni nel Mondiale, due titoli mondiali e la firma con KTM sta ancora pagando il mutuo della casa».

L’attuale tester Yamaha ha replicato su Instagram a una domanda che gli è stata posta da un fan. Inevitabile che rispondesse, dopo l’attacco di Zarco. Vedremo se la vicenda sarà chiusa oppure se ci saranno nuove frecciatine tra i due.