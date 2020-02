La madre di Morgan ospite a Domenica Live ha dichiarato che dopo la serata dedicata alle cover è stata lei a “fomentare” il figlio contro Bugo inviandogli un messaggio.

Un messaggio in cui diceva che Bugo aveva rovinato il pezzo di Sergio Endrigo portato sul palco nella terza serata del Festival di Sanremo dedicato alle cover, questa sarebbe stata la scintilla che avrebbe accesso il fuoco dell’ira di Morgan. A dichiaralo il mittente dell’SMS, ossia la madre dell’ex Bluvertigo. La donna, ospite a Domenica Live ha dichiarato di sentirsi un po’ responsabile del triste siparietto avvenuto l’indomani tra il figlio ed il suo partner, tuttavia non pensava che un suo giudizio negativo su Bugo avrebbe potuto caricare così tanto Morgan.

Lite Morgan-Bugo, parla la madre dell’ex Bluvertigo: “Io sono in parte colpevole, lui è molto influenzato da me“

“Io sono in parte colpevole, lui è molto influenzato da me” così esordisce la madre di Morgan, ospite del programma Domenica Live, quando Barbara D’Urso parla di uno degli episodi più clamorosi del Festival, ossia quando Bugo ha lasciato il palco dopo che l’ex Bluvertigo aveva cambiato il testo della loro canzone offendendolo. Ma cosa è accaduto? La madre di Morgan ha raccontato che dopo la performance della terza serata, era rimasta negativamente colpita dall’interpretazione di Bugo della canzone di Sergio Endrigo: “Quando ho visto la performance su Sergio Endrigo – io sono una musicista, da strapazzo ma sono una musicista- gli ho mandato un messaggio (a Morgan ndr) dicendo ‘Hai fatto una bella performance iniziale, ma Bugo ti ha rovinato il resto’ Gliel’ho scritto io“. La donna ha affermato che l’atteggiamento del partner del figlio era stato più che pessimo: “Mi faceva venire la pelle d’oca che Bugo si comportasse in questo modo: davanti al palco, senza guardare Marco che suonava dietro. Mi vergogno a dirlo, ma sono stata io che gli ho mandato questo messaggio, però io l’ho sentito dal cuore. Ma come facevo a pensare – conclude la donna- che si caricasse in quel modo? Dopo l’episodio con Bugo mi sono sentita in parte responsabile“.

