Moglie lo tradisce, la vendetta di un uomo nei confronti della donna è terrificante: un vero e proprio racconto dell’orrore

Il tradimento, o il semplice sospetto di esso, può far fare agli uomini cose terribili, come nell’Otello di Shakespeare. Un uomo, in Kenya, è andato addirittura oltre. Dennis Mumo, 36enne, ha scoperto sul telefono della moglie messaggi di quattro uomini diversi. Pensando che la donna, dunque, lo tradisse, ha messo in atto una vendetta a dir poco agghiacciante. Il ‘Daily Mail’, che ha ripreso la storia, racconta che l’uomo ha immobilizzato sua moglie, per poi applicarle sui genitali una colla potentissima. L’uomo è stato arrestato, a sua difesa ha affermato di aver agito a tutela del suo matrimonio. La moglie è finita in ospedale, il collante ha ustionato le sue parti intime. Per lei serviranno lunghe cure mediche, il timore è che ora rischi la sterilità.