La bellissima Miriam Leone mostra uno scatto inequivocabile sul suo profilo Instagram. Non indossa nulla se non la bellezza di cui è dotata.

È bellissima Miriam Leone, ed ormai non c’è bisogno di dirlo. Parlano i suoi scatti ed i suoi post su Instagram, con gli scatti in questione che rendono l’idea meglio di ogni parola. La 34enne attrice originaria di Catania si è fatta apprezzare moltissimo nella serie televisiva ‘1994’, e nelle sue due precedenti stagioni ‘1992’ e ‘1993’. Lì Miriam Leone ha dato sfoggio di tanta sensualità, e con il suo fisco pazzesco, lo sguardo magnetico e la spregiudicatezza espressa dal personaggio da lei interpretato – la showgirl Veronica Castello intenzionata a fare di tutto per raggiungere fama e successo nel bel mezzo dell’Italia di Tangentopoli – è riuscita a conquistare tutti. Ora la splendida siciliana pubblica dei nuovi scatti sul suo profilo Instagram. Ed ogni volta appare bellissima. Eccovela, in attesa di vederla al cinema nella parte di Eva Kant per la trasposizione sul grande schermo di ‘Diabolik’, con Valerio Mastandrea e per la regia dei Manetti Bros.

LEGGI ANCHE –> Nina Moric | dalla D’Urso in condizioni pietose “Aiutatela” FOTO

Miriam Leone, lei è uno splendore senza pari

LEGGI ANCHE –> Caroline Flack | morta suicida la presentatrice tv ex del principe Harry