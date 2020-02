Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 17 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piove sulle località alpine di confine, con fenomeni in riduzione notturna. Tempo instabile anche tra Liguria e Toscana settentrionale, nuvoloso sulle altre regioni del Nord, ma senza fenomeno di rilievo. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, con velature in transito sulla Sardegna settentrionale. Temperature minime in lieve calo e comprese fra 2 e 7° al Nord, fra 7 e 10° al Sud.

Martedì 18 febbraio generali schiarite al Nord, salvo nubi persistenti ma senza precipitazioni fra bassa Lombardia e Toscana, passando per l’Emilia. Velature in transito anche sul medio-basso Tirreno, ma con temperature ancora tipicamente primaverili che oscilleranno fra 13 e 18°, di poco superiori sulle Isole maggiori. Verso metà settimana si prevede il passaggio di un’altra perturbazione che porterà ad un calo termico, ma avrà breve durata e interesserà soprattutto il settore del basso Adriatico e il Mezzogiorno in genere. Si prevedono deboli nevicate sull’Appennino ad alta quota.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnala traffico a rilento in A4 Torino-Brescia in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Code a tratti anche sulla A9 Lainate-Svizzera tra Chiasso e Como Monte Olimpino e tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso.

Nei pressi di Ferrara traffico rallentato sulla A13 Bologna-Padova (Km 57 – direzione: Bologna) tra Villamarzana e Occhiobello per incidente. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 210.6 – direzione: Milano) code tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi per incidente.

Code anche alle porte di Roma: sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) si procede a rilento tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Nei pressi di Sulmona, sulla A25 Torano-Pescara l’uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 17/02/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pescina.

A Napoli si segnalano code in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli.