Marco Melandri si è ritirato l’anno scorso dal motociclismo e dà il consiglio al suo ex collega Valentino Rossi di seguire il suo stesso esempio

Ad ormai quarantun anni suonati, Valentino Rossi è troppo vecchio per la MotoGP. Questa dura sentenza senza appello arriva da un suo ex collega e connazionale come Marco Melandri, il quale ha dichiarato, senza girarci troppo intorno, che il nove volte campione del mondo ha fatto il suo tempo e non è più in grado di lottare ad armi pari contro avversari che hanno la metà della sua età.

“Certamente, anche se è difficile da accettare. Ma bisogna essere onesti con se stessi”, ha spiegato Macio ai microfoni della rivista specializzata austriaca Speedweek. “Non è bello se continui sempre a spingere e non riesci a migliorare. I piloti di oggi hanno vent’anni, appartengono ad un’altra generazione. Hanno uno stile di guida diverso, una forma fisica diversa e una mentalità diversa. Quartararo non è mai stato eccezionalmente veloce nella sua carriera, ma oggi ha a disposizione la moto perfetta per il suo stile di guida e i suoi risultati sono esplosi”.

Melandri, Valentino Rossi e la difficoltà di ritirarsi

Certamente il ravennate riconosce che ad ostacolare i propositi di ritiro del Dottore ci sono anche dei sostanziosi interessi economici: “Nessuno sarà contento quando Valentino Rossi si ritirerà, prima di tutto la Dorna, perché lui permette di guadagnare molti soldi”. Melandri sa bene quanto sia complicato prendere la decisione di appendere il casco al chiodo, visto che lui stesso ci è passato non più tardi dell’anno scorso: “Ritirarsi è molto più difficile che continuare andando male”, ammette Marco. “Il tuo vero avversario è il tempo, e quello non si può fermare, va sempre avanti. Un pilota deve accettare che gli anni passano e che la vita cambia”.

