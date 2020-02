Matteo Renzi: nuovo scontro del leader di Italia Viva con il PD e la sua posizione se il governo Conte bis non dovesse durare.

Da settimane uno degli alleati di governo si sta comportando come se fosse all’opposizione. Il partito in questione è Italia Viva, formatosi solo poco tempo fa, con a capo il senatore Matteo Renzi.

Il tema principale sul quale Italia Viva è in disaccordo con i suoi alleati di maggioranza è l’abolizione della prescrizione. Su questo cavallo di battaglia il MoVimento 5 Stelle ha trovato il supporto del PD ma dello stesso parere non sono gli ex membri di quest’ultimo ora nel partito di Renzi. Trovata per ora una tregua, Renzi non smette di far parlare di sé.

Leggi anche >>> Prescrizione, Italia Viva tiene in pugno il governo, l’ira di Zingaretti

Governo, Renzi: ‘Se cade il Conte bis, accadrà questo”

Dal PD arriva una critica pesante all’operato dell’ex presidente del consiglio. «Renzi è una tigre di carta», ha scritto su Facebook Goffredo Bettini, esponente dem membro della direzione nazionale del partito, «il suo tentativo di creare un terzo polo sta naufragando così rapidamente da renderlo prigioniero di un attivismo autodistruttivo. Così come, la scelta di passare all’altro campo non convincerebbe la stragrande maggioranza dei suoi elettori. Tuttavia egli può fare ancora danni, rendendo instabile l’azione dell’esecutivo Conte”. Lui ha replicato così alle parole di Bettini “Loro sono ossessionati dalla mia persona, io sono solo deluso dalle loro scelte”.

Renzi ha raccontato che se questo governo dovesse cadere Italia Viva andrebbe all’opposizione di un eventuale Conti Ter. Ha quindi posto fine alle speranze di chi voleva nuove elezioni, spiegando che dopo il referendum andranno rifatti i collegi e che dunque i tempi tecnici per ottenere nuove elezioni si allungano. Il leader di Italia Viva ha poi rivelato che diversi senatori del suo partito sono stati invitati ad abbandonarlo ma che lui è sicuro della fedeltà di tutti loro.

Leggi anche >>> Giuseppe Conte contro Matteo Renzi: stallo alla messicana fra i due

Teresa Franco