Emily Ratajkowski sempre più esagerata, il nuovo scatto in bikini fa impazzire i fan su Instagram: il costume non ne contiene le forme

Attrice e modella ormai da anni tra le più apprezzate, Emily Ratajkowski non la smette di far girare la testa ai suoi followers. Il suo profilo Instagram è una vera e propria manna per gli appassionati, che trovano di continuo scatti in cui la loro beniamina si mette in mostra al massimo della sua forma. La 29enne statunitense ha una bellezza e sensualità senza pari, che risaltano ogni volta di più. In questi giorni, le foto postate pubblicizzano la nuova collezione di costumi da mare della sua personale marca di indumenti intimi. Costumi molto accattivanti, che fanno risaltare le curve prorompenti di Emily e così è anche per quest’ultimo scatto, con le sue forme in primo piano e ben visibili che lasciano davvero poco all’immaginazione.