Un affranto Elton John malato lascia il palco nel bel mezzo di una sua esibizione davanti a migliaia e migliaia di fans. La star appare affaticata.

Durante una esibizione ad Auckland, in Nuova Zelanda, Elton John malato è costretto ad alzare bandiera bianca. L’amatissima popstar inglese, autore di innuverevoli brani di successo in decenni e decenni di carriera, stava regalando alle tantissime persone accorse per ascoltarlo una canzone mentre suonava il piano. All’improvviso però il 72enne originario di Pinner, in Gran Bretagna, si è fermato. E subito dopo si è alzato, facendo dei gesti per scusarsi. “Ho perso del tutto la voce, non riesco a cantare. Devo fermarmi, scusatemi tanto”. Detto questo, Elton John affaticato è stato accompagnato lontano dal palco. Ma i suoi fans gli hanno tributato un lungo ed intenso applauso. La star della musica aveva preso parte anche alla cerimonia degli Oscar nella seconda settimana di febbraio. Quanto successo è finito sui social network, e tanti ammiratori hanno espresso vicinanza al cantante.

Elton John malato, una polmonite atipica la causa

Un comunicato medico per parlare delle condizioni di Elton John informa tutti che la causa della sua defezione è da ricondurre ad una forma di polmonite atipica. Una patologia alquanto forte che ha colpito l’artista poco prima di esibirsi sul palco. Toccante la rinuncia del cantante, che ha anche pianto scuotendo la testa mentre andava via.

