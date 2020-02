Cosa succede se non si passa al mercato libero di luce e gas?

In questi mesi riceviamo tutti numerose (e spesso fastidiose) telefonate e comunicazioni di vario tipo che ci invitano a passare il prima possibile al mercato libero. Come cambieranno le nostre bollette?

Un primo dato importante da precisare fin da subito: la fine dei servizi di tutela nel mercato dell’energia è slittata, a causa dell’ultimo Milleproroghe, al 1° gennaio 2022.

D’altra parte, recentemente, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha segnalato l’esistenza ancora di molti nodi da sciogliere prima di quella data.

Ma la precisazione più importante riguarda il tema in sè: cosa significa passare al mercato libero? Per capirlo occorre capire prima cosa sia la tutela (e sotto “tutela” ci sono ben 18 milioni nell’elettrico tra famiglie e piccole imprese e 9,6 milioni nel gas tra domestici e condomini uso domestico).

Si tratta di un regime regolamentato e appunto non frutto della libera concorrenza delle aziende private. Di contro il libero mercato lo è.

Ma cosa succede se non si sceglie un’azienda del libero mercato?

Se è vero che già oggi si può decidere di passare al mercato libero scegliendo l’offerta che ci sembra più favorevole, è pure vero che il passaggio dovrà essere effettuato entro la scadenza fissata dalla legge.

Non ci sono quindi, come alcuni operatori di call center hanno sostenuto, penalizzazioni ointerruzioni di fornitura qualora la scelta non venga effettuata.