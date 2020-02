Christian De Sica sul lastrico: “Ci ha pensato mia moglie”

Come ben sappiamo tutti, Christian De Sica è figlio d’arte e per tantissimo tempo è stato etichettato soltanto come il figlio di Vittorio De Sica, prima che la gente cominciasse a riconoscere il suo talento. Con il passare degli anni è diventata sempre più chiara a tutti la situazione problematica che avevano in famiglia: Vittorio aveva dei problemi di gioco e ha lasciato tantissimi debiti ai suoi familiari. “Non gli rimprovero niente, mi ha lasciato tanto altro, non i soldi, ma cose più importanti”.

Per tanto tempo Christian si è sentito alla deriva, non otteneva ruoli e il suo telefono non squillava mai: ha raccontato che è stata sua moglie a pensare a lui, a pagare le bollette, a comprare da mangiare. Una situazione critica da cui non vedeva via d’uscita. Poi finalmente ha ottenuto il suo primo ruolo importante e da allora la carriera è stata tutta in discesa: ad oggi, Christian è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano.