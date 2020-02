La presentatrice televisiva inglese, Caroline Flack, è stata trovata morta a soli 41 anni. Era stata fidanzata col principe Harry ed era molto famosa.

È di Caroline Flack il corpo della donna trovato privo di vita in un appartamento di Londra. Lei aveva 40 anni ed è morta suicida, in base a quanto stabilito dalle forze dell’ordine inglesi che hanno svolto una rapida indagine all’interno dell’abitazione. Era molto conosciuta per avere condotto diversi programmi televisivi inglesi. La notizia della scomparsa della Flack è giunta dalla sua stessa famiglia, che ha confermato il decesso. “Possiamo confermare che la nostra Caroline Flack è morta il 15 febbraio. Chiediamo che venga rispettata la nostra privacy in questo momento così difficile”, fanno sapere i suoi parenti in un apposito comunicato ufficiale. Del suicidio ha invece parlato l’avvocato della donna, con la voce poi diffusa dalla Bbc. Negli ultimi mesi la 40enne aveva vissuto alcune circostanze molto controverse.

Caroline Flack morta, a dicembre aveva ferito il fidanzato

A dicembre in particolare la donna aveva aggredito il suo ex fidanzato, causandogli delle lesioni dopo avergli rotto una lampada in testa. Ed il prossimo 4 marzo sarebbe dovuto iniziare il relativo processo che la vedeva imputata per lesioni ed aggressione. Il compagno era l’ex tennista Lewis Burton. A seguito di quell’episodio, lui l’aveva denunciata causandone l’arresto. A seguito di questa spiacevole circostanza, Caroline aveva dovuto lasciare la conduzione di un noto programma televisivo inglese. Lei aveva fatto da conduttrice alle edizioni d’Oltremanica di trasmissioni molto seguite, come ad esempio ‘X-Factor’, ‘Love Island’ e molti altri. Tra i flirt che le erano stati attribuiti si erano fatti i nomi di Harry Styles, leader degli One Direction, e soprattutto del principe Harry d’Inghilterra. Le voci su Styles, 26 anni, erano vere, e la giovane età di lui aveva fatto si che tutto nascesse “come un gioco, come un semplice flirt”, ebbe modo di dire Caroline. Poi però la relazione le complicò la vita con le tante ammiratrici di lui, e non mancarono episodi di stalking ai danni della donna. Ora arriva inaspettata la notizia del suo suicidio. I motivi restano sconosciuti.

