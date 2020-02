Al Bano e Romina, notte di passione a Sanremo: l’indiscrezione

Al Bano e Romina sono sicuramente la coppia che tutti vorrebbero rivedere insieme. Con la loro musica e il loro amore hanno fatto sognare generazioni e generazioni, e ora che si sono riuniti musicalmente, i loro fans vorrebbero rivederli uniti anche nell’aspetto sentimentale. Sappiamo che si vogliono un gran bene, e che forse, se fosse per Romina, i due starebbero già di nuovo insieme. Al Bano è quello che fa più fatica ad accettare un ritorno di fiamma.

Li abbiamo visti a Sanremo, cantare e far ballare tutto l’Ariston con la loro musica e il loro nuovo singolo. Poi l’indiscrezione: voci di corridoio dicono che i due hanno condiviso la stessa camera d’albergo, quando hanno lasciato l’Ariston e si sono ritirati. Sono stati insieme tanti anni, sì, ma è comunque strano pensare che due persone che non stanno più insieme dormano nello stesso letto. In molti pensano che siano tornati insieme, e che per qualche motivo non abbiano intenzione di dirlo ancora. Voi invece cosa ne pensate?