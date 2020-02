I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il lunch match della 24esima giornata di Serie A Udinese-Verona, in programma domenica 16 febbraio alle ore 12:30.

Dopo gli anticipi di ieri, prosegue la 24esima giornata di Serie A. La domenica calcistica si aprirà con il lunch match Udinese-Verona, in programma al Dacia Arena domenica 16 febbraio alle ore 12:30. I bianconeri si trovano attualmente al 15esimo posto della classifica e sono a caccia di punti per evitare di entrare in zona retrocessione, distante solo tre lunghezze. Il Verona, neopromosso nella massima serie, invece, sta disputando un campionato eccezionale e si ritrova al sesto posto, in zona Europa League, a soli 5 punti dalla Roma, uscita sconfitta ieri dalla sfida contro l’Atalanta. Con un successo, dunque, la squadra scaligera, reduce dalla straordinaria vittoria in casa contro la capolista Juventus, potrebbe non solo consolidare la sesta posizione, cercando di allontanare le inseguitrici, ma ridurre il terreno dai giallorossi per insidiare il quinto posto.

Udinese-Verona: dove vedere la gara in tv e streaming

Il lunch match della 24esima giornata fa parte delle tre gare trasmesse in esclusiva su DAZN. La piattaforma del gruppo Perform è attivabile sottoscrivendo un abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili con possibilità di attivare l’opzione di rinnovo automatico. La sfida potrà essere seguita anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Udinese-Verona: i precedenti tra le due squadre

Quello in programma oggi è il 32° confronto tra le due compagini nella massima serie. Il computo totale è perfettamente in equilibrio con 10 vittorie per parte ed 11 pareggi, compreso quello della gara d’andata terminata a reti bianche in casa del Verona. Analizzando le sfide disputate in Friuli, 15 in totale, il quadro si sbilancia in favore dell’Udinese che ha conquistato 8 successi, contro i 3 degli Scaligeri, 4 i pareggi complessivi. In totale, nei 31 confronti sono state messe a segno 90 reti: 48 dall’Udinese e 42 dai gialloblu.

Udinese-Verona: l’arbitro dell’incontro

Per la sfida è stato designato l’arbitro designato per il match è Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta che sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Paganessi e dal quarto ufficiale Sozza. In cabina Var saranno presenti Di Paolo e Tolfo.

Udinese-Verona: le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Verona (4-2-3-1): (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore: Juric.

