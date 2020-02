Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 16 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli ampiamente soleggiati al Centro-Sud, salvo sterili nubi in transito fra Calabria tirrenica e Sicilia orientale. Al Nord brevi piogge sulla Liguria e in serata in estensione verso la bassa Lombardia, velature fra Toscana e Veneto, ma senza particolari fenomeni. Nella notte previsti banchi di nebbia sulle zone alpine orientali. Temperature minime stabili e comprese tra 4 e 9°.

Lunedì 17 febbraio ancora cieli ampiamente soleggiati al Centro e al Sud, con temperature tipicamente primaverili fra 14 e 18°. Al Nord piogge sparse tra Liguria e Toscana e fenomeni sparsi sulle località alpine centrali e occidentali, con massime che oscilleranno tra 10 e 12°. Una breve perturbazione è attesa verso metà settimana, ma lambirà per poco tempo solo il Mezzogiorno d’Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico a rilento in A4 Milano-Brescia (Km 142 – direzione: Trieste) tra Monza e Bivio A4/Raccordo Tang. est MI per incidente e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Code a tratti in A1 Milano-Bologna (Km 37 – direzione: Milano) tra Basso Lodigiano e Lodi e tra Lodi e Casalpusterlengo.

Diversi cantieri aperti nell’area autostradale di Genova. Traffico rallentato sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.3 – direzione: Milano) tra Genova Bolzaneto e Busalla e in A12 Genova-Livorno (Km 29.5 – direzione: Genova) tra Chiavari e Recco per lavori. Code anche sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Bivio A10/fine Complanare Savona e Albisola per lavori.

A Napoli ricordiamo che in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) continua il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 24:00 del 01/03/2020 per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.