Incidente mortale sulla Tangenziale di Napoli: una coppia di fidanzati a bordo di una moto perde la vita dopo l’impatto con il guard rail.

Nella serata di ieri sulla Tangenziale di Napoli una moto è finita contro un guard rail, a bordo una coppia di fidanzati. Immediata la corsa all’ospedale Cardarelli, lui è morto sul colpo, lei a distanza di alcune ore. I sanitari hanno provato in tutti i modi a salvare la ragazza con una serie di interventi, ma non c’è stato nulla da fare.

I due ragazzi avevano perso il controllo della moto nel tratto compreso tra la Diramazione Capodichino e la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, all’altezza del km 3,1 ma non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Sono stati svolti i rilievi da parte degli enti competenti che dovranno fare chiarezza su un dramma che ha tristemente legato i due fidanzati anche nel giorno della morte.