Mitch Evans, del team Jaguar, vince l’ePrix di Città del Messico e va in testa alla classifica piloti della Formula E. Sul podio Felix da Costa e Buemi

Mitch Evans vince l’ePrix di Città del Messico di Formula E all’autodromo Hermanos Rodriguez e balza in testa alla classifica piloti del campionato elettrico. “Bello andarsene da qui con la consapevolezza di aver risolto i problemi delle ultime gare”, sorride il portacolori della Jaguar. “Ho messo in mostra un buon passo e condotto una battaglia serrata con André (Lotterer, ndr), come era già accaduto a Roma”.

Evans racconta così l’andamento della sua gara: “Dopo aver superato André ho tenuto la testa bassa e cercato di guadagnare un certo margine, perché tutti gli avversari erano piuttosto aggressivi nei miei specchietti. Ho dovuto tenerli a bada e la macchina funzionava bene. Ma sono felicissimo di aver colto la mia seconda vittoria in Formula E e proprio in Messico, circondato da un pubblico così appassionato”.

Alle sue spalle arriva Antonio Felix da Costa, del team Ds Techeetah, nuovamente autore della piazza d’onore, come allo scorso appuntamento, al termine di una bella rimonta dalla nona posizione in griglia di partenza. A completare il podio è Sebastien Buemi, della Nissan e.dams, al primo arrivo in zona punti della stagione.

Passo falso, invece, per l’ex capolista Stoffel Vandoorne, della Mercedes, che non ha approfittato dei ritiri dei suoi diretti rivali Lotterer, Muller, de Vries e Bird. Anzi, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per la prima volta dell’anno a causa di un errore che lo ha fatto finire a muro all’ultimo giro. Ora il pilota belga insegue al quarto posto nella graduatoria generale, a nove punti di distanza dal nuovo leader Evans.

Formula E, l’ordine d’arrivo dell’ePrix di Città del Messico

1 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 46:42.093 (26) 2 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH +4.271 (18) 3 Sebastien Buemi Nissan e.dams +6.181 (15) 4 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH +14.331 (12) 5 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport +19.244 (11) 6 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler +28.346 (8) 7 Oliver Rowland Nissan e.dams +29.750 (6) 8 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing +30.204 (4) 9 James Calado Panasonic Jaguar Racing +30.796 (2) 10 Pascal Wehrlein Mahindra Racing +31.132 (1) 11 Jerome D’Ambrosio Mahindra Racing +32.818 12 Robin Frijns Envision Virgin Racing +33.665 13 Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport +35.512 14 Brendon Hartley GEOX DRAGON +36.399 15 Oliver Turvey NIO 333 +50.888 16 Neel Jani TAG Heuer Porsche +1:04.891 Rit Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 35 giri Rit Sam Bird Envision Virgin Racing 31 Laps Rit Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 30 giri Rit Ma Qing Hua NIO 333 25 giri Rit Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 18 giri Rit Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 11 giri (3) Rit Felipe Massa ROKiT Venturi Racing 6 giri Rit Nico Mueller GEOX DRAGON 2 giri

Formula E, la classifica piloti aggiornata

Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 47 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 46 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 39 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 38 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 32 Sam Bird Envision Virgin Racing 28 Oliver Rowland Nissan e.dams 28 Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport 25 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing 22 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 21 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 18 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 16 Sebastien Buemi Nissan e.dams 15 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 13 James Calado Panasonic Jaguar Racing 12 Robin Frijns Envision Virgin Racing 10 Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 8 Jerome D’Ambrosio Mahindra Racing 2 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing 2 Brendon Hartley GEOX DRAGON 2 Oliver Turvey NIO 333 0 Nico Mueller GEOX DRAGON 0 Neel Jani TAG Heuer Porsche 0 Ma Qing Hua NIO 333 0

Formula E, la classifica a squadre aggiornata