Federica Pellegrini, campionessa olimpionica di nuoto al momento si trova in America dove ha avuto inizio il suo on the road: il dettaglio di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram però ha allarmato i fan.

Federica Pellegrini è una delle eccellenze dello sport italiano. La pluricampionessa olimpionica di nuoto con le sue prodezze e la sua determinazione è divenuta un simbolo ed un esempio per molte donne. Di recente la sua partecipazione a programmi televisivi, primo fra tutti Italia’s got Talent in cui è giudice, ha contribuito ad aumentare la sua fama. L’attenzione spostatasi sull’atleta azzurra è divenuta spasmodica, cosicché di ogni sua foto non passa inosservato nessun piccolo particolare. È il caso di uno dei suoi ultimi scatti, pubblicato dall’Arizona, in America, dove Federica Pellegrini ha dato inizio al suo on the road.

Federica Pellegrini, gambe sul cruscotto: l’atleta ripresa dai suoi fan

In macchina, sorridente, con gli occhiali da sole ed una tuta di colore viola che richiama le sfumature dei capelli, un peluche tra le braccia che stringe un cuore con la scritta “Love” ed un paio di calzini colorati, così si presenta Federica Pellegrini all’inizio del suo on the road in America. La nota campionessa di nuoto fa già comprendere ai suoi fan quale sarà il mood del viaggio eppure qualcuno già si allarma notando un particolare nella foto. La Pellegrini, infatti, poggia i piedi sul cruscotto dell’auto, una cosa davvero molto pericolosa poiché in caso d’incidente le conseguenze potrebbero essere delle più tragiche. A ricordarglielo un utente il quale scrive: “Giù le gambe dal cruscotto tosa (ragazza ndr), se scatta l’airbag ci giochiamo uno dei pochi simboli italiani di cui essere orgogliosi” ed ancora, c’è chi glielo dice nel suo dialetto veneto: “No sta metare le gambe sul cruscoto, sa te fa un incidente te te inciavi come un startac” ossia “Non mettere le gambe sul cuscotto, se fai un incidente ti chiudi come un cellulare startac“.

Altri, però si interrogano su chi abbia scattato la foto: potrebbe esserci l’allenatore di nuoto pescarese Matteo Giunta alla guida?

