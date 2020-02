Una delle sedi della Pizzeria Da Michele, quella di Milano, è stata chiusa per un’interdittiva antimafia: la nota casa madre ha sede Napoli ed è sorta dal genio di Michele Condurro nel 1870.

Quasi una tappa obbligata quella alla Pizzeria Da Michele per gli amanti della pizza: definito come il tempio della pizza è nata nel 1870 nel cuore di Napoli e ben presto ha aperto dei punti in tutto il mondo giungendo fino in Giappone. Ad oggi le sue sedi distaccate si trovano a Barcellona, Londra, Tokyo, Fukuoka, Roma e Milano. Ma è proprio quest’ultima “costola” che sarebbe stata chiusa, riporta Milano Today, a seguito di un’interdittiva antimafia che ne ha revocato la licenza.

Chiusa la sede di Milano de l’Antica pizzeria Da Michele: interdittiva antimafia

È stata temporaneamente chiusa una delle sedi italiane de l’Antica pizzeria Da Michele, uno degli esercizi più famosi del settore. A determinare il severo provvedimento sarebbe stata un’interdittiva antimafia adottata dal prefetto del capoluogo lombardo Renato Saccone. Il tempio della piazza napoletana avrebbe subito un duro colpo ed ora si attendono chiarimenti in merito. Pare che ad oscurare l’astro gastronomico vi sia l’ombra della malavita, stando a quanto riporta la redazione di Milano Today. Il provvedimento notificato alla Pizzeria conteneva la revoca della licenza: l’attività istruttoria espletata è stata condotta dalla Questura di Milano, che ha operato tutti gli accertamenti anticrimine sulla società Fornace srl. Stando a quanto riferisce la redazione di Milano Today, Palazzo Marino ha spiegato: “A seguito dell’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Milano nei confronti della società ‘Fornace Milano Srl’, l’Unità Annonaria della polizia locale del Comune di Milano ha notificato in data odierna il provvedimento di revoca della licenza commerciale al pubblico esercizio con insegna L’Antica Pizzeria da Michele”. La sede milanese della nota catena aveva aperto sulle ceneri del Ricci il ristorante di Belen Rodrgiuez e Joe Bastianich. Intorno alle 14 della giornata di ieri, riporta la redazione di Milano Today, la pagina social della Pizzeria da Michele aveva scritto: “Si comunica a tutta la gentile clientela che L’Antica Pizzeria Da Michele Milano rimarrà chiusa per qualche giorno per lavori di manutenzione straordinaria. Vi terremo aggiornati sulla data di riapertura. Cordialmente, La Direzione“. Successivamente è intervenuta una modifica al post: “Si comunica a tutta la gentile clientela che L’Antica Pizzeria Da Michele Milano rimarrà chiusa per qualche giorno. Vi terremo aggiornati sulla data di riapertura. Cordialmente, La Direzione“.

