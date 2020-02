Yari parla con toni sorprendenti della scomparsa sorella Ylenia Carrisi: “Qualche ipotesi su dove possa essere ce l’ho, l’ho cercata a lungo”.

In merito alla vicenda di Ylenia Carrisi si è detto molto. La primogenita figlia di Al Bano e Romina sparì 26 anni fa e da allora non si è mai più saputo niente di lei. Il suo destino ha spaccato l’opinione della famiglia, con il papà convinto che ormai da tempo non ci sia nulla da fare. Al Bano presentò un certificato di morte in tribunale nel 2013, ritenendo sua figlia deceduta, probabilmente già nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa datata 31 dicembre 1993. Invece Romina Power, Yari, Cristel e Romina Jr. in cuor loro sperano sempre di poter rivedere Ylenia Carrisi. Che oggi sarebbe molto cambiata, avrebbe 49 anni e non sarebbe più la giovane che abbiamo visto negli anni ’80 in televisione in più di una occasione.

Ylenia Carrisi, il fratello Yari: “Ho qualche idea su dove possa essere”

Di lei si dice che non sopportasse la notorietà e la fama che il suo cognome comportava. Al punto da portarla a studiare in Inghilterra e ad appassionarsi di viaggi. Ed a proposito di Ylenia ha parlato recentemente Yari Carrisi, suo fratello 46enne. Ospite di Lorella Boccia a ‘Rivelo’, il fratello di Ylenia ha affermato: “In tutti questi anni ho collezionato molti articoli che parlano di mia sorella. Mi sono anche messo a cercarla di persona. Ma ormai da un bel pò ho pensato che sia giusto lasciare fare a lei il primo passo. Perché sono sicuro che è ancora viva. E me la immagino incerta ed insicura di entrare in un mondo dove tutta l’attenzione cadrebbe su di lei. Dove potrebbe essere? Qualche idea ce l’ho, due o tre ipotesi. Ma fino a quando non la trovo…”.

