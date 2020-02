Il professore Berrino, rinomato esperto del settore, parla di tumore e cibi da evitare per poter preservare la nostra salute.

Il noto professore Franco Berrino, medico ed epidemiologo, ha fornito il proprio parere in merito a tumore e cibi da evitare. Il 75enne specialista in anatomia patologica ed epidemiologia dei tumori sostiene da sempre quanto sia forte il nesso tra la qualità della alimentazione della persona e le manifestazioni di malattie di tutti i tipi. Ciò che mangiamo influisce a detta del professor Berrino sulla nostra salute. Ma ci sono degli alimenti che favorirebbero l’insorgere di condizioni patologiche che nessuno vorrebbe trovarsi ad affrontare. L’esperto riferisce che sarebbe ottimo dare spazio a frutta e verdura, legumi e cereali integrali. oltre al pesce, ricco di omega 3, una sostanza notoriamente antinfiammatoria.

Tumore cibi da evitare, Berrino consiglia

E quali sono invece i cibi da evitare perché associabili a suo dire al tumore? Anzitutto lo zucchero bianco, che favorisce anche l’insorgere del diabete. Poi gli insaccati, capeggiati dal prosciutto cotto. Ed infine le carni rosse. Ovviamente, un consumo moderato di questi cibi non comporta degli effetti collaterali. Mentre l’abuso ed il mangiarne in grandi quantità con grande frequenza invece può dare adito poi a spiacevoli situazioni per la salute. Berrino consiglia poi, come fanno del resto tanti altri dietologi e nutrizionisti, altri due comportamenti molto importanti. Quello di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, prettamente naturale. E quello di fare almeno un minimo di attività fisica, con una passeggiata che possa durare in media mezzora o quaranta minuti a sessione. Questo per 3-4 volte a settimana. L’attività fisica anche leggera tiene il corpo allenato ed in movimento e migliora anche i processi con i quali lavora il nostro corpo.

