Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:15 del 15 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del traffico e del meteo di sabato 15 febbraio. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Tempo stabile su tutte le regioni d’Italia, sarà un week-end all’insegna dell’anticiclone e delle temperature primaverili. In serata si prevedono banchi di nebbia in Val Padana.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:15

Milano

A9 Lainate-Svizzera (Km 39.9 – direzione: Svizzera) Traffico Rallentato tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso

A9 Lainate-Svizzera (Km 40 – direzione: Lainate) Traffico Rallentato tra Chiasso e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

Genova

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 38.4 – direzione: Ventimiglia) Coda di 1 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in corso.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 30.8 – direzione: Ventimiglia) Coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori in corso.

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova voltri) Coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

Teramo

A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) L’uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per Riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

Roma

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. diramazione Capodichino) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Fuorigrotta e Corso Malta fino alle ore 24:00 del giorno 01/03/2020 per lavori in corso.