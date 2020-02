Silvia Toffanin, avete mai visto la sorella? Sono uguali – FOTO

Silvia Toffanin è sicuramente una delle conduttrici più amate, è anche estremamente riservata e di lei sappiamo poco. Sappiamo che da tantissimi anni ha una relazione con Pier Silvio Berlusconi, che ha un bellissimo rapporto con la figlia ventenne di lui e che non sono prossimi al matrimonio ma si sentono una famiglia come tutte le altre. Ma voi lo sapevate che Silvia ha anche una sorella a cui è molto legata?

Di Diana Toffanin si sa veramente poco: sappiamo che le due trascorrono tantissimo tempo insieme, fanno anche le vacanze nello stesso posto e sono davvero molto legate. Una castana e l’altra bionda, entrambe caratterizzate da una bellezza semplice e tutta naturale. Proprio come sua sorella, Diana è molto riservata e non ha scelto la stessa carriera della sorella. La sua vita è molto più tranquilla e per certi versi semplici, ma in fin dei conti anche quella di Silvia non è tanto diversa. La conduttrice di Verissimo conduce una vita molto riservata e lontana dai riflettori, nonostante l’evidente fama che la contraddistingue dalla sorella Diana.