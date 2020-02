Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 15 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone di matrice sub tropicale ha portato bel tempo e temperature primaverili su tutta la Penisola. Aria calda in arrivo dall’Africa del Nord risalirà gradualmente di latitudine per scaldare ulteriormente il clima e portarlo su valori tipicamente primaverili. Su diverse località anche del Nord si toccheranno i 18°C, in Puglia si prevedono punte di 20°. Una situazione che durerà fino a metà della prossima settimana in attesa di un possibile peggioramento in prossimità del Carnevale.

Nella serata di sabato si prevedono banchi di nebbia in Pianura Padana e sulle pianure dell’Umbria. Temperature minime comprese fra 2 e 7°, di poco superiori sulle regioni dell’Estremo Sud.

Domenica 16 febbraio sarà un’altra favolosa giornata di sole, macchiata da qualche nuvola in transito sulla Liguria, con brevi piogge pomeridiane, e tra bassa Lombardia e Veneto, ma senza fenomeni. Temperature massime stabili, che oscilleranno tra 13° e 18° su tutta l’Italia. Nella tarda serata prevista nebbia sulle pianure laziali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

In queste ore la viabilità sulle Autostrade per l’Italia è alquanto scorrevole e senza particolari punti di criticità. Da segnalare qualche rallentamento sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.6 – direzione: Lainate) tra Chiasso e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

Traffico a rilento tra Savona e Genova: coda in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 30.8 – direzione: Ventimiglia) tra Varazze e Celle Ligure per lavori e sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.