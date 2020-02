Muore giovane arbitro di Aosta in un incidente stradale. Gli arbitri di ogni categoria a lutto nel week-end.

In seguito ad un incidente stradale è morto il giovane arbitro della sezione di Aosta, Loris Azzaro, di 25 anni. Secondo quanto reso noto dall’Aia “Azzaro giovane arbitro della CAI, allievo agente di Polizia, stava raggiungendo, in macchina, l’aeroporto. Da lì sarebbe partito per la sede della gara. Come migliaia di arbitri fanno ogni settimana. Un tragico incidente, alle sei del mattino, lo ha portato via ai suoi cari e a tutti noi. Non c’è altro da aggiungere, se non l’amarezza e il dolore di una giovane vita spezzata, mentre inseguiva un sogno”.

La dinamica dell’incidente e il lutto

Loris Azzaro era alla guida della sua Jeep Renegade quando ha perso il controllo del fuoristrada e si è schiantato contro il guardrail. L’incidente è avvenuto nei pressi di Volpiano e ha visto coinvolti altri due veicoli: i conducenti hanno riportato ferite non gravi. Nel fine settimana avrebbe dovuto arbitrare in Basilicata la sfida tra Brienza Calcio e Montescaglioso in Eccellenza. La sua ultima partita arbitrata in carriera è il derby siciliano tra Pozzallo e Siracusa terminato 1-1.

Su disposizione di Nicchi, in accordo con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, tutti gli arbitri di tutte le categorie scenderanno in campo nel week-end indossando il lutto al braccio. Il dolore dell’Aia Casale Monferrato in un post su Facebook: “Il Presidente Massimo Belló ed il VicePresidente Williams Monte, insieme ai componenti del consiglio direttivo sezionale, e a nome di tutti gli arbitri casalesi, esprimono alla famiglia di Loris ed ai colleghi della sezione di Aosta, profondo cordoglio e vicinanza”.