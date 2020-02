La nuova Alfa Romeo è scesa in pista a Fiorano con Kimi Raikkonen. Estrema in alcune sezioni la C39 potrebbe rivelarsi la sorpresa della prima parte di campionato.

Il sogno sarebbe quello di rivedere il marchio del Biscione sul podio di una gara di F1, ma la realtà difficilmente proporrà un esito del genere. Quando manca un mese esatto all’avvio del mondiale 2020 Mercedes, Ferrari e Red Bull, sembrano ancora di un altro pianeta rispetto ala concorrenza, di conseguenza ancora una volta ci troveremo a commentare due campionati diversi, quello dei tre big e quello degli altri.

Ebbene, grazie ad alcune intuizioni tecniche l’Alfa Romeo potrebbe davvero attestarsi a best of the rest facendo faticare anche una McLaren in netta crescita rispetto all’epoca dolorosa di Fernando Alonso.

L’auto in versione camouflage che ha girato sul tracciato modenese con Iceman alla guida, è apparsa abbastanza diversa dalla vecchia C38. In particolare sono state alzate le sospensioni anteriori e il retrotreno è stato rivisto così da adattarsi al cambio della Ferrari.

