Banane, mangiarle a stomaco vuoto: le conseguenze e i benefici

Le banane sono un frutto conosciuto in tutto il mondo, e che di solito viene consumato dopo mangiato oppure di pomeriggio mentre si fa merenda. Nell’ultimo periodo, molte persone hanno cominciato a mangiarlo prima o dopo la palestra per avere più energie e favorire il recupero dopo uno sforzo così intenso. Ciò significa che più spesso, ci ritroviamo a mangiare questo frutto a stomaco vuoto. Cosa accade ogni volta che mangiamo un frutto senza aver mangiato qualcos’altro?

Le banane sono un frutto ricco di magnesio e di potassio, inoltre riduce il rischio di stress, dunque porta sicuramente diversi benefici al nostro organismo, ma cosa accade quando la si mangia a stomaco vuoto? Questi benefici rimangono oppure si va incontro a dei rischi? Mangiare una banana a stomaco vuoto non è affatto salutare a causa della presenza di magnesio, ci espone ad un aumento importante dei livelli di magnesio nel sangue e ciò può comportare problemi cardiaci. Ciò non significa che non si debbano più mangiare le banane, ma bisogna stare attenti a consumarle dopo aver mangiato qualcos’altro.