Svelata all’Hard Rock Café di Andorra la moto 2020 del team Avintia: per il nuovo arrivato Johann Zarco e TIto Rabat una Ducati GP19 vecchia di un anno

Una presentazione davvero insolita, quella del team Avintia 2020 andata in scena ieri ad Andorra. Il palcoscenico non è stato montato infatti né in un’officina, né in un circuito, né tantomeno in un teatro, ma davanti all’Hard Rock Café locale.

Lì, circondati da un folto pubblico accorso in strada per l’occasione, i due piloti della squadra iberica, il nuovo arrivato Johann Zarco e il riconfermato Tito Rabat, insieme ai vertici del team, a partire dal boss Ruben Xaus, hanno fatto cadere i veli dalla moto che disputerà il prossimo campionato del mondo, vestita per l’occasione con una nuova livrea.

Si tratta di due Ducati GP19, dunque vecchie di un anno rispetto alla versione utilizzata dalla squadra ufficiale e da quella satellite Pramac. Ma la Avintia potrà contare quest’anno su un maggior sostegno tecnico e di risorse umane da parte della Casa madre bolognese, e soprattutto sull’arrivo di un pilota stimato come Zarco.

I commenti dei piloti Avintia

Il francese, ex Yamaha e Ktm, ha appena provato per la prima volta la Ducati nei test pre-campionato in Malesia. “La potenza di questa moto è fantastica, e me lo aspettavo, ma mi aspettavo anche di trovarmi più a mio agio immediatamente, invece ho scoperto che ho ancora delle cose da imparare”, le sue prime impressioni a margine della cerimonia di lancio. “Quando ho iniziato ad applicare un nuovo stile di guida, la situazione è cominciata a migliorare. Il lavoro che mi attende è molto, ma mi sento forte e pronto”.

Questo nuovo acquisto dona entusiasmo anche al suo compagno di squadra Rabat: “L’arrivo di Johann nel team è un’ottima notizia per noi, perché è un pilota che ha ottenuto pole position e podi e lottato per vincere gare in MotoGP. Averlo a fianco nel box è una grande motivazione per me”, chiosa lo spagnolo.