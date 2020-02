Presentata ieri a Salisburgo, la nuova AlphaTauri AT01 si è subito spostata a Misano Adriatico per il primo shakedown con Pierre Gasly e Daniil Kvyat

Già la mattina dopo la sua presentazione ufficiale, andata in scena all’Hangar 7 della Red Bull a Salisburgo, la neonata Scuderia AlphaTauri, ovvero quella sorta sulle ceneri della vecchia Toro Rosso, ha fatto i bagagli e dall’Austria si è trasferita in Italia.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Come già accaduto negli ultimi anni per la squadra di Faenza, è stato infatti il circuito di Misano Adriatico quello prescelto per il primo shakedown. Proprio oggi i due piloti titolari del team, Pierre Gasly e Daniil Kvyat, si sono scambiati il volante della nuova AT01, per compiere i giri inaugurali in pista, svezzare la vettura e controllare il corretto funzionamento di tutti i sistemi.

Entering the new era 👊 The AT01 turns its first laps 🙌#F1 #AlphaTauriF1 pic.twitter.com/G7mqOU9uU9 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 15, 2020

Esattamente come accade per tutti gli altri team, questo test privato (concesso dal regolamento della Federazione internazionale dell’automobile per svolgere le riprese televisive) è limitato ad un massimo di cento chilometri. Per proseguire i collaudi in modo più completo, anche la AlphaTauri dovrà invece attendere il prossimo 19 febbraio, giorno in cui inizieranno i test pre-campionato invernali collettivi della Formula 1 sul circuito di Barcellona.

Leggi anche —> F1, il fascino dell’internazionale. Quando si cambia nome, ma si è italiani