Un ragazzo di 18 anni è morto ieri a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza, in un terribile incidente stradale: il giovane si sarebbe schiantato contro un tir fermo in sosta.

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Fara Vicentino, comune in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di soli 18 anni è deceduto in un terribile incidente stradale. La vittima, di nome Mirko, secondo una prima ricostruzione, si trovava alla guida di un’auto che, per cause ancora in fase d’accertamento, ha sbandato ed è finita sotto un camion parcheggiato in un’area di sosta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, morta sul colpo. Sul luogo del drammatico incidente sono arrivati anche i genitori ed alcuni amici del 18enne.

Vicenza, tragico incidente: ragazzo di 18 anni finisce con l’auto sotto un tir e perde la vita

Una vita spezzata a soli 18 anni in un terribile incidente stradale. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Vicenza Today, intorno alle 13, la vittima ha perso improvvisamente il controllo della sua Fiat Punto di colore grigio. Il veicolo, dopo una carambola, è finita sotto un tir che era parcheggiato nell’area di sosta di via Astico accartocciandosi completamente. A perdere la vita sarebbe stato il giovane Mirko M., operaio di una tintoria che il prossimo agosto avrebbe compiuto 19 anni. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 ma per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare, il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Illeso, riporta Vicenza Today, il conducente dell’autoarticolato che stava riposando all’interno del mezzo pesante. Sul luogo del sinistro sono sopraggiunti anche i genitori e alcuni amici della vittima. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno rimesso in sicurezza la zona, e gli agenti della Polizia Stradale che hanno proceduto ai rilievi del caso per ricostruire l’incidente.

