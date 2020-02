Michelle Hunziker, la frase da brividi della figlia: “Voglio morire”

Sole, Celeste e Aurora sono le gioie più grandi della vita di Michelle Hunziker: le sue tre figlie sono bellissime e intelligenti proprio come lei. A dividere Aurora e Sole e Celeste sono i tanti anni di differenza, ma le tre sorelle hanno comunque un legame veramente speciale. Come ogni mamma Michelle tiene a loro tre nello stesso modo, anche se in questo periodo sta vivendo un momento particolare con Celeste, che è entrata in quel periodo dell’infanzia in cui i bambini cominciano a fare domande esistenziali.

“Quanto ci ha messo Mosè a portar il popolo ebreo nel deserto?”, “Che cos’è l’eternità?”, “Quando posso conoscere Dio?”, Michelle ha risposto alle domande della sua bambina ed è stato a quel punto che la piccola Celeste l’ha spiazzata: “Mamma allora io voglio morire perché voglio conoscere Dio, se Dio ha tutte le risposte è meglio morire”. Michelle non si aspettava una simile reazione da parte di Celeste, e ha cercato subito di “rimediare” dicendole che deve vivere il più a lungo possibile senza pensare a queste cose.