Michele Cucuzza smaschera il GFVIP: “C’era l’orologio in casa”

Uno degli aspetti più curiosi del Grande Fratello, è che in casa nessuno conosce l’ora e quindi si ritrovano a non sapere quando svegliarsi la mattina, quando pranzare, quando cenare, quando andare a letto. Non sapere l’ora è un’incognita importante per il gioco, ma in questa edizione il web ha notato che i concorrenti sembrano sapere sempre più o meno che ore sono.

Michele Cucuzza è l’ultimo dei concorrenti ad essere uscito dalla casa, la sua presenza è stata in primo luogo apprezzata da tutti ma poi hanno cominciato a provare antipatia nei suoi confronti per il suo comportamento nella casa. Infatti, il televoto non lo ha premiato. Michele, fresco di uscita, ha parlato ai microfoni di RTL 102.5 e ha svelato una cosa che ha sconvolto tutti: “Rimarrete stupiti, ma vi posso confermare che un orologio c’è e nessuno lo sa. Nella casa c’è il forno e lì, sul display, c’è l’orologio. A volte funzionava, altre no. Il GF cambiava in continuazione orario e noi, praticamente, non capivamo mai l’orario”.