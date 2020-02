Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 14 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

La perturbazione di San Valentino sta lasciando la nostra Penisola e nel tardo pomeriggio si registreranno ancora precipitazioni sulla Calabria, in assorbimento serale. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia, nella notte banchi di nebbia sulla Val Padana centro-orientale e sulle vallate dell’Umbria. Temperature minime comprese fra 1 e 5° al Centro e al Nord, fra 7 e 12° al Sud.

Sabato 15 febbraio sarà una giornata di tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni, con temperature massime in rialzo e quasi primaverili, che oscilleranno fra 13 e 18°. Nel corso della serata ancora allerta nebbia in Val Padana. Venti moderati con rinforzi settentrionali sullo Ionio, deboli altrove. Mari poco mossi, molto mosso lo Ionio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano. Rallentamenti anche in A8 Milano-Varese tra Gallarate e Bivio A8-A36 Pedemontana per incidente. Sulla A9 Lainate-Svizzera coda tra Chiasso e Como Monte Olimpino per lavori.

Code a tratti nei pressi di Savona a causa di lavori in corso in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 38.3 – direzione: Ventimiglia) tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

A Bologna traffico a rilento in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM e tra Via Togliatti e inizio Complanare.

A Napoli coda in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli.