Pubblicate le prime immagini della nuova Mercedes W11, la macchina che nel 2020 difenderà il Mondiale di F1. Subito in pista per uno shakedown a Silverstone

Aveva già svelato la sua livrea 2020 lunedì scorso, in occasione della conferenza stampa di annuncio di una nuova sponsorizzazione a Londra. Ma soltanto oggi la Mercedes ha permesso al mondo di ammirare la W11, pubblicandone le prime immagini computerizzate. Per poterla vedere in carne ed ossa sulla pista basterà attendere qualche ora: sempre oggi è infatti in programma il primo shakedown della monoposto sul circuito di Silverstone, durante il quale si dovrebbero alternare al volante i due piloti Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Oltre ad essere la vettura da battere, essendo quella della squadra campione del mondo in carica, la Mercedes W11 potrebbe anche essere una monoposto destinata ad entrare nei libri di storia della Formula 1: se portasse a casa anche alla fine di questa stagione entrambi i titoli mondiali, infatti, la Freccia d’argento diventerebbe la prima squadra nella storia capace di vincere il campionato costruttori per sette volte di fila, superando il record di sei che attualmente condivide con la Ferrari.

Anche la sua punta di diamante Hamilton, dal canto suo, andrà a caccia di primati nella stagione che si appresta a prendere il via: ha infatti l’opportunità di sopravanzare la leggenda Michael Schumacher in cima alla classifica dei piloti che hanno vinto più Gran Premi di sempre (il tedesco è a quota 91) e di eguagliare il suo record storico di sette campionati del mondo.

Questa sera, dopo la Stella a tre punte, toccherà alla AlphaTauri (la vecchia Toro Rosso) svelare la sua nuova monoposto, nel corso di una cerimonia in programma in Austria.