Isola Dei Famosi, super cachet per Arisa: la sua risposta spiazza tutti

Manca oramai poco alla prossima edizione de L’Isola Dei Famosi e di cosa succederà sappiamo ancora ben poco. L’unica cosa che sappiamo per certo è che a condurla non sarà Alessia Marcuzzi questa volta: è partito il toto scommesse per chi sarà al timone di questa nuova edizione e il nome più gettonato sembra essere quello di Ilary Blasi. Neanche dei concorrenti sappiamo molto, soltanto che gli autori volevano fortemente Arisa in Honduras.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha rivelato che la cantante è stata contattata dal programma, che ha offerto un cachet sostanzioso a Rosalba pur di vederla come naufraga. La cantante, però, sembra non avere alcuna intenzione di partire per questa nuova avventura. La cifra messa sul piatto però è davvero troppo allettante per non accettarla, quindi Arisa ha deciso di non dare ancora una risposta definitiva. Anche il web la vorrebbe tantissimo come concorrente, una presenza forte come la sua sull’Isola potrebbe creare delle dinamiche davvero interessanti per il programma.