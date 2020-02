Gioco illusioni ottiche test: qual è l’immagine che riesci a scorgere per prima tra le due presenti in questa immagine? Il risultato delinea la tua personalità.

In materia di illusioni ottiche test, ci sono tanti giochi divertenti che possiamo fare per trascorrere qualche istante di relax. Il tutto tanto spassandocela quanto allenando la nostra mente. Non a caso questo è proprio il metodo scelto in tante discipline comportamentali e della psicologia umana. L’immagine in questione si presta alla perfezione allo schema del ‘ludere docendo’, del ‘giocare insegnando’ ed apprendendo. La capacità di scorgere questa o quella figura in una immagine appositamente elaborata e sottoposta ad illusioni ottiche in un test può raccontare molto di quello che è il sostrato attitudinale e percettivo di un individuo. A seconda della prima cosa che riusciamo a scorgere, dovremmo possedere determinate caratteristiche.

Illusioni ottiche test, cosa vedi per prima tra le due immagini possibili?

Caratteristiche che possono essere tanto positive quanto negative, il più delle volte. E voi cosa vedere in questa figura? La risposta fornita sarà esemplificativa dei vostri tratti interiori. Le risposte possibili sono due: la testa stilizzata dell’Uomo Ragno ed un reggiseno.

Se avete visto per primo l’Uomo Ragno: siete degli spiriti indomiti, che non amano starsene a casa. E che cercano le emozioni e magari l’avventura in ogni loro aspetto della quotidianità. Questo vi porta spesso a non programmare e ad agire di istinto.

Se avete visto per primo il reggiseno: siete al contrario dei tipi tranquilli, desiderosi di avere una esistenza ancorata nella vostra zona di comfort. Equilibrio è la vostra parola d’ordine, non volete correre rischi ed il vostro modo di agire è spesse volte ben ponderato.

