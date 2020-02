Oggi in TV: programmi in TV di venerdì 14 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:19 – RENEGADES: Commando d’assalto

21:15 – Prendimi! – 1aTV (commedia, con Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress, Isla Fisher, Rashida Jones, Leslie Bibb, Jon Hamm, Jeremy Renner)

23:04 – Due gran figli di…

01:02 – Una vita da gatto

02:33 – SMALLFOOT: Il mio amico delle nevi

Sky Uno

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 35

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 36 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 10

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 11

22:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 12

23:25 – Italia’s Got Talent Audizioni

01:15 – Master – Chef Italia Ep. 17

Sky Cinema 1

19:20 – Backtrace

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Zero – Zero – Zero Il carico Prima TV

22:15 – Zero – Zero – Zero I cieli su Tampico Prima TV

23:30 – Nemiche per la pelle (commedia, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Gigio Morra, Lucia Ragni, Andrea Bosca, Shi Yang Shi, Pia Engleberth, Jasper Cabal)

01:10 – L’angelo del male – Brightburn

Sky Cinema Family

19:20 – Justin e i cavalieri valorosi

21:00 – Paddington

22:40 – Timetrip – Avventura nell’era vichinga

00:15 – Ci pensa Beaver

01:45 – Il richiamo della foresta

03:15 – Flipper

Sky Cinema Romance

19:00 – Come farsi lasciare in 10 giorni

21:00 – Harry, ti presento Sally… (film sentimentale, con Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby)

22:40 – 27 volte in bianco

00:35 – Quando arriva l’amore

02:15 – Appuntamento con l’@more

03:45 – Un amore a 5 stelle

Sky Cinema Collection

18:45 – Black Hawk Down

21:15 – Frida

23:25 – Dracula di Bram Stoker

01:35 – Pulp Fiction

Sky Cinema Action

19:00 – Atto di forza

21:00 – Outcast – L’ultimo templare (film di azione, con Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu, Fernando Chien, Andy On, Anoja Dias Bolt, Simon Chin)

22:45 – A testa alta

00:15 – The Power of Few – Il potere di pochi

01:50 – Ticker – Esplosione finale

03:25 – Rocky

Dazn

20:35 – GLASGOW WARRIORS – ZEBRE RUGBY CLUB – Rugby

20:35 – GERMANI BASKET BRESCIA – POMPEA FORTITUDO BOLOGNA – Basket

21:00 – PESCARA – CITTADELLA – Calcio