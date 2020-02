Filippo Bisio, ragazzo invalido dall’età di due anni, racconta la sua storia e la sua vita nella lotta contro la malattia

Dall’età di due anni, combatte contro una disabilità motoria, un’emiparesi sinistra. Filippo Bisio oggi ha vent’anni e racconta la storia della sua vita e della sua lotta nel libro ‘La mia rivincita’. In un’intervista a ‘Leggo’, il ragazzo, che vive a Genova, nel quartiere Voltri, spiega la sua infanzia molto difficile: “Sono nato prematuro, di 29 settimane, pesavo 850 grammi. Ho iniziato a camminare dai quattro ai sei anni, i miei sono separati da quando avevo un anno. Mio padre mi picchiava, era un alcolista e diceva di farlo per spronarmi. Ho lasciato mia madre quando il fidanzato mi ha preso per il collo. Sono stato da una mia zia, che però non riusciva a mantenermi. Per un po’ sono stato nella casa in costruzione di un amico, quindi sono finito in una stanza in affitto. I compagni di scuola all’inizio mi davano del pazzo, ma a 16 anni ho rischiato di morire per un’emorragia cerebrale e mi hanno regalato una maglia personalizzata della mia squadra del cuore, la Juventus. Mio zio è stato una persona molto importante per me, ma è morto di tumore. Mi ha trasmesso l’idea di non mollare mai, il libro nasce grazie a lui. Ora sogno di creare una mia azienda, voglio costruire palazzi. Non auguro a nessuno di soffrire la fame come ho fatto io”.