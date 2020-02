L’estate non finisce mai per Emily Ratajkowski, che ci delizia con il suo nuovo bikini in un video su Instagram

Non finisce di stupire e di ammaliare i suoi followers la splendida Emily Ratajkowski. Solo pochi giorni fa, la modella statunitense ha strappato l’ammirazione degli internauti su Instagram con uno scatto ad un party di Vanity Fair, in cui le sue forme venivano a malapena contenute da un top a fascia. Adesso, la 29enne fa di meglio e torna a mostrarsi in costume, promuovendo il nuovo bikini della sua personale linea di abbigliamento. Un video di pochi secondi, postato sul suo profilo, ce la mostra in riva al mare, con un costume a due pezzi dalla doppia fantasia celeste e lilla, molto delicato ma al tempo stesso assai provocante. Il bikini è infatti perfetto per incorniciare le sue curve, come al solito assolutamente da sogno. 4 milioni e passa di visualizzazioni in poco più di 24 ore parlano da soli: della bellezza di Emily non ci si stanca mai…