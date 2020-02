Cecilia Rodriguez spettacolare su Instagram, la foto in costume è semplicemente esplosiva: i suoi followers in delirio

E’ ormai cosa nota che Cecilia Rodriguez, quanto a bellezza e sensualità, non abbia più nulla da invidiare a sua sorella Belen. La ‘piccola’ di famiglia si è ormai creata il suo seguito di ammiratori, soprattutto su Instagram, dove spesso delizia i suoi followers con scatti da urlo. La fidanzata di Ignazio Moser, nell’ultima foto postata sul suo profilo, appare con un costume a pezzo unico, ma con un ritaglio particolare. Il costume bagnato ne contorna le forme in maniera davvero sensuale e conturbante, lo scatto mette in mostra tutte le sue curve. Cecilia si dice ‘innamorata’ di quel costume, pezzo forte della nuova collezione della marca di abbigliamento da lei pubblicizzata. In compenso, sempre più internauti si innamorano a guardarla.

https://www.instagram.com/p/B8gdE2go40-/