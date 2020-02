Lite Bugo Morgan Sanremo, per Fabrizio Biasin di Libero ci sarebbe una precisa verità alle spalle. “È evidente da come l’ex di Asia Argento si comporta”.

La lite Bugo Morgana Sanremo 2020 vede il giornalista Fabrizio Biasin tracciare un quadro assai negativo del secondo. Su ‘Libero’, il giornalista contesta all’ex marito di Asia Argento il fatto di essere diventato sostanzialmente un fenomeno da baraccone. “Uno che non ha più nulla da dare alla musica, nonostante si metta a parlare di arrangiamenti e poesia. Ormai può solo fare gazzarra per riuscire a far parlare di sé. Ed è quello che fa. Ci mette coraggio in questo, va detto, perché va incontro a certe figure che nessun altro riuscirebbe a reggere”. Biasin poi si scaglia contro Morgan anche per altro. “Il fatto di andare a Sanremo tradendo così il suo amico per poi contestare la canzone ed il relativo testo la dice tutta. La verità è che il brano di Bugo è molto bello, ed il suo album anche di più”.

Bugo Morgan Sanremo, Biasin: “Con questa storia farà soldi nelle ospitate tv”

Ed ancora: “Gli abbiamo chiesto se sarebbe andato in televisione a parlare della lite Bugo Morgan Sanremo. Ci ha detto ‘No, mai’. E dopo 24 ore cosa avviene? Che vediamo Morgan a vomitare rabbia dalla D’Urso, urlando di musica, arte e del suo ego. Purtroppo lui non è più il fenomeno dei Bluvertigo o l’interprete di quel grandissimo disco da solista che era ‘Canzoni dall’Appartamento’. Ormai è solo uno dei tanti casinari utilizzati per fare ascolti a dalla D’Urso o dalla Balivo (a proposito, gran donna la madre, detto con sincerità e senza ironia, consultate il botta e risposta col figlio)”, precisa Biasin. “E poi non poteva mancare anche una lite a ‘La Vita in Diretta’ con il manager di Bugo. Di sicuro rivedremo Morgan a riparlare dello sfratto da quel museo che è la sua causa, e delle sue ex compagne. Per fare quattrini con le ospitate. Parlerà di tutto tranne che di musica”.

