Bonus mobili 2020: guida all'acquisto

Per avere diritto al bonus mobili e elettrodomestici 2020 è necessario aver fatto lavori di ristrutturazione nel 2019 oppure avere intenzione di farli quest’anno. Vediamo quali altri requisiti sono richiesti.

Prima condizione: pagare con strumenti tracciabili e conservare la fattura. Non perde invece la detrazione chi non invia la comunicazione all’Enea per gli elettrodomestici.

La detrazione è prevista in 10 rate annuali di pari importo su un ammontare massimo di spesa di 10.000 euro per ogni immobile ristrutturato, indipendentemente dall’ammontare dei lavori.

Vi è un unico tetto quindi anche se la spesa viene fatta in due anni.

I lavori che devono essere a monte sono sia quelli edilizi veri e propri, oppure quelli di installazione di caldaie e condizionatori.

Esclusioni e criteri del bonus

In caso di installazione di inferriate o impianti di allarme oppure di realizzazione di nuovi box il bonus non è previsto.

Tuttavia, la detrazione può essere usufruita anche se i beni acquistati sono destinati ad un ambiente diverso.

Ad esempio, quindi, se è stata ristrutturata la cucina potrà comunque essere detratta la camera da letto (mobili).

Rientrano nell’agevolazione lampade e lampadari, divani e poltrone, armadi e librerie, tavoli e sedie, letti e materassi. Tra gli elettrodomestici: lavatrici, asciugatrici e lavasciuga, frigoriferi e congelatori, stufe elettriche, forni a microonde.

I pagamenti devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito. Inoltre, oltre alla fattura è necessario conservare la ricevuta del pagamento.

Infine, se si vende la casa ristrutturata e arredata il bonus non si trasferisce in caso di cessione dell’immobile al cessionario: di conseguenza il venditore potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di detrazione del bonus mobili 2020.