All’interno del suo quiz show ‘Avanti un Altro’, Paolo Bonolis caccia concorrente. Una ragazza fa perdere le staffe al conduttore.

Paolo Bonolis caccia concorrente ad ‘Avanti un Altro’. E le dice pure di vergognarsi. Il motivo è presto detto, ma va precisato che non è per nulla di grave. Almeno per certi versi. Infatti è capitato che, durante la puntata di qualche giorno fa, la giovane Marianna Iovane, cantante napoletana di giovane età, l’abbia fatta talmente grossa da lasciare senza parola il pubblico in studio, quello a casa ed anche lo stesso Bonolis. Il conduttore televisivo ne ha viste tante nel corso della sua longeva carriera davanti al piccolo schermo. In ogni caso la capacità di loquela e di sapersi interfacciare con profonda ironia ha sempre tolto le castagne dal fuoco. Ma anche il buon Paolo non avrebbe potuto reagire in maniera diversa adesso.

Bonolis caccia concorrente: “Ma non è possibile”

Bonolis caccia la concorrente in quanto lei, napoletana, non ha saputo rispondere a delle domande inerenti proprio la sua città. Quesiti tra l’altro dalle risposte ben note. “Di cosa fu capitale Napoli?”. Bisognava scegliere tra “Regno delle Due Sicilie” o “Ducato di Savoia”. Ed incredibilmente la donna ha fornito la scelta sbagliata, propendendo per quest’ultima. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Quando si festeggia San Gennaro, il 19 o il 29 settembre?”. E toppare proprio sulla data di ricorrenza del patrono della città è un qualcosa su cui non si può soprassedere. Marianna risponde col 29, Bonolis allora sbotta. “Ma non è possibile! Lei non sa niente! E non sa dove si trova, non sa di cos’era capitale, non festeggia San Gennaro. È una vergogna!”. L’episodio comunque ha divertito il pubblico di ‘Avanti un Altro’ ed anche la stessa concorrente.

