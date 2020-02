Lo scatto con protagonista l’insolito duo Barbara D’Urso Fiorello porta alcuni ammiratori di lei a sollevare un dubbio in particolare. Di cosa si tratta?.

Il recente scatto con protagonisti Barbara D’Urso e Fiorello e postato da lei ha fatto molto discutere. Naturalmente in positivo. ‘Carmelita’ nella giornata di giovedì 13 febbraio 2020 ha reso nota una foto in bianco e nero che vede come protagonisti lei stessa ed il famosissimo e molto amato showman originario di Catania. L’immagine risale ad inizio anni ’90, come da lei stessa specificato. Ci sono per l’appunto Barbara D’Urso e Fiorello nei loro anni migliori, quando erano dei volti noti ma non certo così famosi come ai giorni d’oggi. Lui in particolare aveva i capelli lunghi come al tempo del ‘Karaoke’, programma che lo ha reso poi molto conosciuto. ‘Fiore’ in particolare era assai riconoscibile proprio per la lunga chioma.

LEGGI ANCHE–> Barbara D’Urso | truffa in diretta | la rabbia della conduttrice

Barbara D’Urso Fiorello, l’aspetto che lascia molti fans perplessi

Riguardo alla D’Urso, molti suoi followers si sono chiesti come sia possibile che nello scatto abbia le labbra assai più fini rispetto ad oggi. La risposta più probabile è che deve avere fatto ricorso al chirurgo estetico. Altrimenti in che altro modo si spiegherebbe la cosa? Fatto sta che BArbarella resta uno dei volti più amati della televisione italiana. E la regina assoluta di Mediaset (assieme ovviamente a Maria De Filippi) con i suoi ‘Live – Non è la D’Urso’, ‘Pomeriggio Live’ e ‘Domenica Live’.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso svela presenta il fidanzato: “svelato il mistero”