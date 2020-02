I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’anticipo serale della 22esima giornata di Serie A Atalanta-Roma, in programma sabato 1 febbraio alle ore 20:45.

Dopo le semifinali di Coppa Italia, disputatesi nel corso di questa settimana, torna la Serie A per la 24esima giornata che si aprirà domani con i primi anticipi. Quello serale, in programma alle 20:45 al Gewiss Stadium, metterà di fronte Atalanta e Roma in una sfida di alta classifica. I padroni di casa si trovano, difatti, al quarto posto in classifica a quota 42 punti, tre in più dei giallorossi ad un gradino più in basso. Entrambe le società stanno lottando, dunque, per conquistare un pass valido per la qualificazione in Champions League, competizione alla quale l’Atalanta ha preso parte per la prima volta quest’anno conquistando anche l’accesso agli ottavi di finale. I giallorossi, invece, durante la scorsa stagione non sono riusciti ad andare oltre l’ottava posizione guadagnandosi i gironi dell’Europa League, turno passato con successo.

Atalanta-Roma: dove vedere l’anticipo serale in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform attivabile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. La potrà essere seguita anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN.

Atalanta-Roma: i precedenti tra le due compagini in Serie A

Nella massima serie italiana, le due squadre si sono già affrontate ben 115 volte. Il computo generale degli scontri vede nettamente avanti la formazione giallorossa che ha trionfato in ben 52 occasioni, 26 le vittorie dei bergamaschi, 37 i pareggi. In casa neroazzurra (57 gare totali), la situazione si ribalta completamente con 19 vittorie per l’Atalanta, contro le 18 della Roma, 20 le sfide terminate con il segno X. Nelle 115 gare complessive, le reti messe a segno sono ben 304: 174 giallorosse e 130 della Dea.

Atalanta-Roma: l’arbitro della sfida

L’arbitro designato per il match è Daniele Orsato della sezione AIA di Schio coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Preti e dal quarto ufficiale Manganiello. Al Var sono stati designati Maresca e Fiorito.

Atalanta-Roma: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Ilicic; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Pau López; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

